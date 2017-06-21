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روسيا تصطدم بالبرتغال.. والمكسيك في مهمة سهلة أمام نيوزيلندا

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روسيا تصطدم بالبرتغال.. والمكسيك في مهمة سهلة أمام نيوزيلندا روسيا تصطدم بالبرتغال.. والمكسيك في مهمة سهلة أمام نيوزيلندا

التحرير

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يواجه منتخب روسيا نظيره البرتغالي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، بملعب أرينا بالتيكا، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لبطولة كأس القارات المقامة حاليا فى روسياk خلال الفترة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإيطالي جيانلوكا روكي، ويساعده كل من إلينيتو دي ليبراتوري، وماورو تونوليني، فيما سيكون السلوفيني دامير سكومينا، حكمًا رابعًا.

ويحتل الروسي بقيادة مديره الفني تشيرتشوف ستانيسلاف، صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما ياتي منتخب البرتغال بقيادة مدربه فرناندو سانتوس، المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، وتأتي المكسيك ثالثًا بنقطة، بينما تتذيل نيوزيلندا ترتيب المجموعة بلا نقاط.

وكان قد تغلب المنتخب الروسي في الجولة الأولى على نيوزيلندا بهدفين مقابل لاشئ، على ملعب كريستوفسكي، فيما تعادلت البرتغال بهدفين لمثلهما أمام المكسيك، باستاد كازان أرينا.

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وفي نفس مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، سيواجه منتخب المكسيك بقيادة مديره الفني خوان كارلوس أوزوريو، نظيره النيو زيلندي، باستاد فيشت الأوليمبي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، بقيادة الحكم الجامبي باكاري جاساما، ويساعده كل من جان كلودي بيروموشاهو، وأدين رينج ماروا، فيما سيكون عبد القادر زيتوني حكمًا رابعًا.

وتشير الأرقام إلى أن المكسيك ونيوزيلندا، تواجها فى خمس مباريات، حقق منتخب المكسيك الفوز خلالها، وفشل منتخب نيوزيلندا فى تحقيق أي انتصار، وسجلت المكسيك 16 هدفا، بينما سجل منتخب نيو زيلندا 4 أهداف.

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التحرير

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