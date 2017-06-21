القبض على عاطل بحيازته 36 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات أمن الإسكندرية، القبض على عاطل بشارع السبع بنات وسط المدينة، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحيازته 36 طربة لمخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام المدعو"ع. م. ع، 36 عامًا"، عاطل، مقيم شارع زاوية الرجباني، دائرة قسم شرطة الجمرك، بالاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، قتل، سلاح، بلطجة" ومحكوم عليه في القضية جنايات قسم المنشية "استعراض قوة" حضوريًا بالسجن لمدة خمس سنوات.

ونجحت القوات في القبض على المتهم أثناء قيادته السيارة رقم "س ف د مصر" بشارع السبع بنات بدائرة قسم المنشية، متلبسًا بحيازته 36 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 5 كيلو جرام، ومبلغ 250 جنيهًا وهاتف محمول.

واعترف المتهم في التحقيقات بحيازته للمخدر المضبوط، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول، للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية الترويج.

وحُرر المحضر جنايات قسم المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.