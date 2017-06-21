محافظ المنيا: تكثيف الحملات على الأسواق.. و131 ساحة لصلاة العيد
محافظ المنيا: تكثيف الحملات على الأسواق.. و131 ساحة لصلاة العيد
11:51 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
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المنيا- ريمون الراوي:
كلف عصام البديوي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين والتركيز على الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالمرور عليها، فضلًا عن سلامة المراسي وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات وإضاءة ورفع الإشغالات من الشوارع وتكثيف حملات المرافق خلال أيام العيد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء أمجد عبدالفتاح نائب مدير أمن المنيا، حيث وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة وضبط المخالفين.
ووجه المحافظ، مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجتمعات، لفحص السلع المعروضة، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة.
وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، تخصيص 131 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.
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