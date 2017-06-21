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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالقليوبية

11:40 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 6 عاطلين، بينهم سيدتين، كونوا تشكيلًا عصابيًا، لسرقة "التوك توك" بقليوب، وبيعه قطع غيار، تحت تهديد السلاح، وأحيلوا جميعًا للنيابة، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقات.

وتعددت البلاغات أمام المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز قليوب، من العديد من أصحاب "التوك توك"، بتعرضهم للسرقة بالإكراه على الطريق الفرعية، عن طريق سيدتين وأشخاص آخرين، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، وكلف العقيد محمد الهادي بسرعة كشف غموض السرقات.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء البلاغات، تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين وسيدتين، تقوم الآخيريتين بالوقوف على الطريق، واستيقاف "التوك توك" لتوصيلهما إلى أحد الأماكن المتفقة مع باقي المتهمين عليه، وعندما يصل صاحب "التوك توك" إلى المكان المحدد، يخرج عليه باقي المتهمين ويستولون على "التوك توك" قيادته تحت تهديد السلاح، وفي أحد الأكمنة إلقي القبض على المتهمين، وهم "محمد. ر، 26 عامًا"، و"سلامة. م، 29 عامًا"، و"محمود. ف، 23 عامًا"، و"أحمد. ج، 29 عامًا"، عاطلين، و"عزيزة. ع، 25 عامًا"، ربة منزل، و"هبة. م، 27 عامًا"، واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص في سرقات مركبات "التوك توك".

وضبطت القوات بحيازة المتهمين، سلاح ناري وكمية من الحشيش، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع وأرشدوا عن المسروقات.

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مصراوي Masrawy

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