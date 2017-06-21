القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالقليوبية
القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالقليوبية
11:40 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
ألقت مباحث القليوبية، القبض على 6 عاطلين، بينهم سيدتين، كونوا تشكيلًا عصابيًا، لسرقة "التوك توك" بقليوب، وبيعه قطع غيار، تحت تهديد السلاح، وأحيلوا جميعًا للنيابة، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقات.
وتعددت البلاغات أمام المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز قليوب، من العديد من أصحاب "التوك توك"، بتعرضهم للسرقة بالإكراه على الطريق الفرعية، عن طريق سيدتين وأشخاص آخرين، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، وكلف العقيد محمد الهادي بسرعة كشف غموض السرقات.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء البلاغات، تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين وسيدتين، تقوم الآخيريتين بالوقوف على الطريق، واستيقاف "التوك توك" لتوصيلهما إلى أحد الأماكن المتفقة مع باقي المتهمين عليه، وعندما يصل صاحب "التوك توك" إلى المكان المحدد، يخرج عليه باقي المتهمين ويستولون على "التوك توك" قيادته تحت تهديد السلاح، وفي أحد الأكمنة إلقي القبض على المتهمين، وهم "محمد. ر، 26 عامًا"، و"سلامة. م، 29 عامًا"، و"محمود. ف، 23 عامًا"، و"أحمد. ج، 29 عامًا"، عاطلين، و"عزيزة. ع، 25 عامًا"، ربة منزل، و"هبة. م، 27 عامًا"، واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص في سرقات مركبات "التوك توك".
وضبطت القوات بحيازة المتهمين، سلاح ناري وكمية من الحشيش، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع وأرشدوا عن المسروقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة الدراجات البخارية في سوهاج (صور)
-
قبل العيد.. "مافيا تجارة السموم" تغزو القليوبية.. والأهالي: تباع علنًا
-
العثور على جثة طفلة "مخنوقة" وسط الزراعات في القليوبية
-
القبض على 5 طلاب سرقوا أجهزة حاسب آلي من مدارس في الإسكندرية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"القوى العاملة": يومان إجازة للقطاع الخاص في عيد الفطرأخبار
-
القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوريأخبار
-
بالفيديو.. مذيع "بي إن سبورتس" يهاجم البدري: صنعنا جزء من سمعتك هنارياضة
-
بالفيديو.. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب حكم إعادة مباراة الزمالكرياضة
-
لماذا انتحر موظف شركة التأمين داخل مكتبه؟أخبار
-
"الإداري" تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"أخبار