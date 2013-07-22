السعودية:لا إصابات جديدة بفيروس كورونا القاتل بين المعتمرين

أكدت تقارير المتابعة الصحية والوبائية فى السعودية أن الوضع الصحى للمعتمرين جيد ولا توجد بينهم حالات إصابة بأى أمراض وبائية ولم يتم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

وذكر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلانى، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تنفذ منذ بداية شهر رمضان خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، مشيرا إلى أنها سخرت جميع إمكانياتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة.

وقال مرغلانى إن حالات الطوارئ بين المعتمرين التى راجعت مستشفيات العاصمة المقدسة خلال الفترة من 1-12 رمضان لهذا العام بلغت (7058) حالة معظمها من الإجهاد الحرارى والأمراض المزمنة.