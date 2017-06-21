مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات
مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات
11:48 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
كتب- علاء عمران:
لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.
كان قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة، وسقوط مصابين ومتوفين بطريق الفيوم.
بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي انفجر الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة 2 من مستقليها.
تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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