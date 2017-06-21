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مسابقة نجم القيلولة ..النوم في مول وشرط الفوز "الأعلى شخيراً" بمدريد

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مصراوي Masrawy

مسابقة نجم القيلولة ..النوم في مول وشرط الفوز "الأعلى شخيراً" بمدريد

11:43 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل مجانًا

الألبوم التالى

على طريقة حسن بهلول.. شخص يدعي أنه أمير لحضور الحفلات وتناول الأكل

كتبت- ميرا ماهر:
يعرف على مستوى العالم أن عادةً ما يتوج الفائز الأفضل في المسابقات، سواءاً كان الأكثر نجاحاً أو الأكثر التزاماً، ولكن في مدينة مدريد الأسبانية بات الأمر مختلفاً، حيث تم إجراء مسابقة نوم لإختيار "نجم القيلولة".

والهدف من هذه المسابقة بحسب موقع "aleqt" هو إهمال الأسبان لعادة النوم ظهراً، حيث يتم فيها تتويج أفضل نائم في أسبانيا، وتحسب نقاط المشاركين في المسابقة، والذي وصل عددهم 360 متسابقاً، من خلال 4 شروط والتي كانت الأغرب على الإطلاق، أولها كان طول فترة النوم، أفضل وضع للنوم، وأكثر ملابس القيلولة لفتا للأنظار، والأعلى شخيراً.

أجريت المسابقة في إحدى المراكز التجارية الكبرى في مدريد، وهو ما يمثل ضغط كبيرة على المتسابقين بسبب الضوضاء وكثرة المارة.

ورغم سماح اللجنة بوضع سدادات في الأذن واستخدام أقنعة النوم، إلا أن من يستخدمها يخصم من نقاطه درجة.

كما يقاس الشخير بجهاز قياس ضغط الصوت، فكلما وصل المتسابق إلى وحدات "ديسيبل" أكثر كلما حصل على نقاط أكثر.

وتستمر كل جولة 20 دقيقة -وهي فترة "الغفوة" التي يوصي بها الأطباء - وذلك لتجنب الدخول في نوم عميق حتى لا يجد صعوبة في الاستيقاظ. ويتم خصم نقاط من المتسابق الذي يستيقظ قبل مرور هذه المدة.

تسلم الفائز في هذه المسابقة شيكاً بقيمة ألف يورو، أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.

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