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التعليم: البرلمان وافق على زيادة ميزانية الوزارة بـ20 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

التعليم: البرلمان وافق على زيادة ميزانية الوزارة بـ20 مليار جنيه

12:01 م الأربعاء 21 يونيو 2017

التعليم: البرلمان وافق على زيادة ميزانية الوزارة بـ20 مليار جنيه

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أقرت زيادة موازنة التربية والتعليم للمرة الأولى منذ سنوات، بمقدار 20 مليار جنيه، بعد جهود كبيرة من الوزارة وأعضاء لجنتي التعليم والخطة والموازنة.

وأضاف شوقي، في رسالة للمعلمين عبر تطبيق "واتس آب"، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في تثبيت المعلمين، وتدريبهم، ومكافآتهم، وحل قضايا المغتربين، وشرط محو الامية، والترقيات، والمسابقات المحلية.

وأضاف أنه سيتم إتاحة بنك المعرفة للجميع، وتطوير الثانوية العامة، وتطوير المناهج، وإعادة هيكلة الوزارة، واختيار فريق عمل مساعد، وإطلاق الكثير من المبادرات لإصلاح جوانب العملية التعليمية.

يذكر أنه وفقًا لنصوص الدستور، فإن ميزانية التربية والتعليم تصل إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار جنيهًا، ولكن الميزانية لم تصل إلى هذا الحد منذ إقرار الدستور، وتوقفت عند 80 مليار فقط، لتوافق لجنة الخطة والموازنة في النهاية على زيادتها إلى 100 مليار جنيه.​

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