وزير النقل لمصراوي: الصين لم تستورد قاطرات بنصف ثمن العقد المصري "دا كلام هجص"

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن العقد الموقع بين وزارته وشركة جنرال إليكتريك، يشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة، ويبلغ قيمة العقد الموقع نحو 575 مليون دولار.

وأضاف وزير النقل في تصريحات لمصراوي، أن العقد الموقع يشمل 6 عقود من بينها تشغيل 81 قاطرة كانت مصر استوردتهم عام 2008، ولم يدخلوا الخدمة حتى الآن، كما يتضمن العقد تنفيذ الشركة برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر.

وأوضح الوزير: "غير صحيح إن الهند استوردت نفس القاطرة بنصف الثمن، دا كلام هجص، بالعكس هم استوردوا 1000 قاطرة وإحنا استوردنا 100 بس، يعني المفروض تمن الجرار في الكمية الأكبر يكون أقل، ومع ذلك تمن الجرار بتاعنا أقل من اللي خدته الصين، وفيه 50 جرار هيتم تجميعهم في مصر كصناعة محلية، وأهم حاجة في الجرار هي الموتور اللي بيتم استيراده، يبقى ليه اعمل مصنع هنا في مصر طالما الموتور بستورده من برة".

يذكر أن توقيع اتفاقية بين وزارة النقل وشركة جنرال إليكتريك التعاون المشترك بينهما، في مقر هيئة الاستثمار، ظهر السبت الماضي، بحضور كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك، أيمن خطاب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا، وعدد من ممثلي الشركة، بحضور المهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من مسئولي الهيئة.​