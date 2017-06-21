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التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الأربعاء المقبل

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مصراوي Masrawy

التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الأربعاء المقبل

11:36 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الأربعاء المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، للدور الاول للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، في مؤتمر صحفي رسمي بالوزارة، في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت استعدادها من قبل لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية غدًا الخميس، إلا أن الجيوشي أكد أن الغرض من تأجيل إعلان النتيجة، إتاحة الفرصة كاملة لإرسال استمارات النجاح للمدارس في كل أنحاء الجمهورية يوم إعلان النتيجة، وإتاحة الفرصة أيضًا لتحميل النسخة الإلكترونية على الانترنت من خلال الاتفاق المبرم في هذا الشأن.

وأضاف الجيوشي، خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إبلاغ الاوائل في التخصصات المختلفة وتهنئتهم تليفونيًا قبل إجازة عيد الفطر لكي يسعدوا بنتائجهم.

ولفت إلى أن نسب النجاح هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العامين السابقين، مشيرًا إلى أن أوائل الدبلومات هذا العام عددهم 18 طالبًا وطالبة، منهم 14 طالبة، ما يعكس تفوق الطالبات.​

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