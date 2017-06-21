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وزير المالية يشرح لمصراوي طريقة تدبير اعتمادات إجراءات السيسي الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

وزير المالية يشرح لمصراوي طريقة تدبير اعتمادات إجراءات الاجتماعية

11:20 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

وزير المالية يشرح لمصراوي طريقة تدبير اعتمادات إجراءات السيسي الاجتماعية

عمرو الجارحي وزير المالية

كتب - محمد عمارة:

حدد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، 3 موارد لتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس السيسي مساء الثلاثاء، كجزء من الحزمة الاجتماعية لتخفيف، وقال الوزير لمصراوي: "سيكون هناك زيادة في الضرائب يمكن تعويض جزء منها لتمويل هذه الحزمة، فضلا عن زيادة الرسوم التي أقرت، وأيضا إجراءات لرفع الدعم بشكل جزئي في شهر يوليو".

وأوضح الجارحي، إن وزارته أعدت تصورا محكما لتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، مؤكدا أن تدبير هذه الموارد لن يزيد من عجز الموازنة.

وقال مصدر حكومي لمصراوي، إن تدبير هذه الاعتمادات سيكون عن طريق زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1 %، والتي من المتوقع أن تصل حصيلتها إلى نحو 60 مليار جنيه، وتحريك الوقود لتوفير نحو ٤٠ مليار جنيه وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو ٢٠ مليار جنيه.

مصدر حكومي: توفير 120 مليار جنيه من الضرائب ورفع دعم الوقود والكهرباء

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، -خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء-، إنه اتخذ عدة قرارات للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها . وتتضمن الإجراءات زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة الخصم الضريبي لمحدودي الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه. وزيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

كما شملت الإجراءات التي أعلن عنها السيسي، وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، فضلًا عن زيادة نسبة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن. وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150جنيها، تُصرف اعتباراً من مطلع يوليو المقبل. وعلاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيها، وعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 120 جنيها. وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

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