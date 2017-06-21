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عضو بـ«موازنة البرلمان» يطالب بصرف معاش للفلاح فى سن الـ60

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عضو بـ«موازنة البرلمان» يطالب بصرف معاش للفلاح فى سن الـ60 عضو بـ«موازنة البرلمان» يطالب بصرف معاش للفلاح فى سن الـ60

التحرير

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أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، بشأن رفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

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وأضاف الفقى، فى تصريح له، أن قرار زيادة دعم بطاقات التموين يأتى فى إطار حماية محدودى الدخل، ويعتبر تمهيدًا لتحول الدعم العينى إلى نقدى فى محاوله لمواجهة غلاء الأسعار، مطالبًا  بصرف معاش للفلاح فى سن الـ60، وأن يتم شمول الفلاح بمظله التأمين الصحى، بهدف دعمه وتحقيق إستقرار مادى و معنوى له، حتى يستطيع أن ينتج ويحقق إكتفاء ذاتى.

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التحرير

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