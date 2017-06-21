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فرج عامر: قرارات «السيسي» تصب فى مصلحة محدودي الدخل وغير القادرين

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فرج عامر: قرارات «السيسي» تصب فى مصلحة محدودي الدخل وغير القادرين فرج عامر: قرارات «السيسي» تصب فى مصلحة محدودي الدخل وغير القادرين

التحرير

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أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تأييده التام لقرارات الرئيس عبدالفتاح ، التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأتي لحماية محدودي الدخل وغير القادرين، في ظل القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال عامر، فى تصريح له، إن رئيس الجمهورية يؤكد انحيازه الدائم للمواطنين الفقراء وغير القادرين، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذت تستهدف دعم الطبقات الفقيرة والحماية الاجتماعية.

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وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هذه القرارات سواء رفع دعم البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها أو زيادة المعاشات وقيمة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة»، والعلاوات للعاملين وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات كلها تصب في صالح الشعب المصري خصوصا الفقراء ومحدودي الدخل.

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التحرير

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