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القمة الرئاسية لدول حوض النيل تنطلق غدًا بمشاركة السيسي

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القمة الرئاسية لدول حوض النيل تنطلق غدًا بمشاركة السيسي القمة الرئاسية لدول حوض النيل تنطلق غدًا بمشاركة السيسي

التحرير

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بدأت فى العاصمة الأوغندية كمبالا، أمس، الاجتماعات التحضيرية للقمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل التى ستنطلق غدا الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لمحاولة صياغة وتنسيق مواقف موحدة للعرض على الرؤساء من أجل حسم الخلاف القانونى حول ادارة المياه فى النهر القائم منذ 2010، فى حضور فريق مصرى فنى ودبلوماسى وعدد من الشخصيات التى تمثل جميع الجهات المعنية بملف مياه النيل برئاسة وزيرى الخارجية سامح شكرى والرى والموارد المائية محمد عبد العاطي.

وتتبنى خلال القمة وجهة نظر تتمسك بضرورة حسم الخلاف القانونى وحل المسائل العالقة بشأن مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي حتى يكون هناك سبيل لرجوع مصر إلى العمل والتعاون المشترك مع دول حوض النيل، من خلال تبنى حلول وسبل قانونية جديدة تتمثل فى وثيقة جديدة تتضمن المبادئئ العامة الحاكمة لادارة المياه فى النهر.

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ويجتمع رؤساء حوض النيل للمرة الأولى منذ تشكيل مبادرة حوض النيل فى 1999، وهو ما يعتبر أعلى تصعيد للقضايا الخلافية لإدارة المياه فى دول حوض النيل، منذ بداية الأزمة القانونية والنزاع على إدارة المياه منذ 2010 عندما وقعت دول منابع النيل منفردة على اتفاق عينتيبى الذى لا يعترف بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

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التحرير

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