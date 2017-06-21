بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة زيادة دعم التموين

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بدأ صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الحكومة، في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الخدمات التي توفرها للمواطنين، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي الدخل، برفع الحد الأدني للأجور والمعاشات، وزيادة الدعم ببطاقات التموين لـ 50 جنيها.

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كما يعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة.