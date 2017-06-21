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بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة زيادة دعم التموين

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بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة زيادة دعم التموين بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة زيادة دعم التموين

التحرير

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بدأ صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود ، في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الخدمات التي توفرها للمواطنين، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح  لدعم محدودي الدخل، برفع الحد الأدني للأجور والمعاشات، وزيادة الدعم ببطاقات لـ 50 جنيها.

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كما يعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة. 

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التحرير

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