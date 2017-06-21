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وكيل «زراعة البرلمان»: زيادة قيمة الدعم يحقق العدالة الاجتماعية

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وكيل «زراعة البرلمان»: زيادة قيمة الدعم يحقق العدالة الاجتماعية وكيل «زراعة البرلمان»: زيادة قيمة الدعم يحقق العدالة الاجتماعية

التحرير

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أشاد النائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح ، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن رفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.

وقال موسي، فى تصريح له، إن زيادة قيمة الدعم فى بطاقة التموين يدل على إهتمام الرئيس بمحدودى الدخل، وحرصه على تحقيق العدالة الإجتماعية فى المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد توجيهات الرئيس للحكومة منذ يومين بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيها.

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وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس أثلجت صدور المصريين بعد موجه الغلاء التى تعرض لها الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة،  مشيدًا بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، مما يصب فى صالح الفلاح المصرى ويشجع المزارعين على الزراعة.

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التحرير

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