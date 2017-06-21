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ليفربول يعلن عن ضم «صلاح» اليوم

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ليفربول يعلن عن ضم «صلاح» اليوم ليفربول يعلن عن ضم «صلاح» اليوم

التحرير

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أشارت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن فريق ليفربول الإنجليزي سيعلن اليوم الأربعاء، عن صفقة ضم الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، بعد إجراء الكشف الطبي.

وكانت قد ذكرت «سكاي سبورتس» أن الصفقة قد تمت بمبلغ قيمته 35 مليون إسترليني، أي ما يعادل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو حوافز، لتكون الصفقة بذلك قد بلغت 45 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ كلا الفريقين.

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صلاح كان قد انضم إلى فريق العاصمة الإيطالية قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في صيف 2016 مع أحقية الشراء، وقرر الذئاب ضمه رسميا بمبلغ 15 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2019.

وشارك الجناح الدولي المصري في 41 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 15 أخرين.

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التحرير

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