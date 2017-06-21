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بالصور.. أرسنال يكشف عن زيه الرسمي للموسم الجديد

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أزاح فريق أرسنال الإنجليزي، الستار عن قميص الفريق الأساسي للموسم الكروي 2017-2018، وذلك حسبما أفاد الجانرز عبر موقعهم الرسمي، اليوم الأربعاء.

وجاء قميص أرسنال من انتاج شركة بوما الألمانية، وظهر في الاعلان كل من التشيلي أليكسيس سانشيز، والألماني مسعود اوزيل، والفرنسي أوليفيه جيرو، علاوة على التشيكي بيتر تشيك.

يشار إلى أن في مايو 2013، اتفق أرسنال مع شركة بوما، بعقد يمتد 5 سنوات وبقيمة 170 مليون جنيه إسترليني (263 مليون دولار)، بعد أن كان الفريق يرتدي زي نايكي لقرابة الـ20 عامًا.

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