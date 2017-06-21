هل تُدمر الضرائب الدوري الإسباني؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لا صوت يعلو فوق صوت اتهام النيابة الإسبانية لنجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالاحتيال على السلطات عبر التهرب من دفع مبالغ ضرائب تقدر بملايين اليوروات.

وقال مكتب الإدعاء العام في مدريد إنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي، تشير إلى تهرب صاروخ ماديرا، من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو (16 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2014.

وبعد ذلك الإتهام قال مصدر مقرب من كريستيانو رونالدو، لشبكة «بي بي سي»، إن مهاجم ريال مدريد مستاء بعد ذلك الإتهام بالتهرب الضريبي وأنه راغب في الرحيل، وحزين ومستاء للغاية، ولا يرغب في البقاء في إسبانيا في الوقت الراهن.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أن مصلحة الضرائب الإسبانية، تقدمت بشكوى، ضد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تتهمه بالتهرب الضريبي من دفع 3.3 مليون يورو، خلال عامي 2011 و 2012، عندما كان على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد في الفترة من 2010-2013.

وفي هذا السياق، تمت ادانة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في نهاية مايو، وصدقت المحكمة العليا الأسبانية على حكم حبس ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع 4ملايين و100 ألف يورو، ما يعادل 4 ملايين و500 ألف دولار، لمصلحة الضرائب الأسبانية عن أعماله في 2007 و2008 و2009، ورفضت المحكمة العليا الاسبانية ادعاء ميسي بأنه يجهل طريقة ادارة ثروته.

وبعد هذا الحكم تم التأكد ان نجم برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، لن ينفذ عقوبة السجن، حيث أن تنفيذها أمرا غير محتمل في ظل عدم وجود سوابق قضائية في هذا الخصوص تتعلق بأحكام تقل فيها مدة العقوبة عن عامين.

شاهد أيضا

وفي حالة الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الحالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق، المتهم بإخفاء مبلغ 5.6 ملايين يورو من حقوق الصورة عن مصلحة الضرائب في اسبانيا عندما كان لاعبا مع بصفوف الروخي بلانكوس في 2012 و2013، فقد وجهت التهمة الى وكيل اعماله البرتغالي خورخي مينديز، وسيمثل أمام قاضي التحقيق في 27 يونيو الحالي.

ويعد خورخي مينديز، الشخصية الاكثر تأثيرا في عالم كرة القدم، حيث أنه هو ايضا وكيل اعمال مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، والذي يواجه بدوره خطر الملاحقة في اسبانيا بعد ان اتهمته النيابة العامة الثلاثاء بإخفاء 14 مليون يورو عن مصلحة الضرائب.

كما أن الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، يواجه عقوبة السجن بسبب اتهامه بالاحتيال الضريبي، وعدم دفعه مبلغ 900 ألف إسترليني، عندما كان لاعباً ضمن صفوف برشلونة الإسباني وتحديداً خلال الفترة من 2012 و2013.

من جانبه يعد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، مهدد بالتهرب الضريبي في اسبانيا وذلك عن الفترة التي قضاها في صفوف ريال مدريد الاسباني، بعد ان المحكمة اتهمته ماريا بالتحايل على مبلغ وصل الى 1.300.000 ألف يورو عن الفترة ما بين 2012 و 2013.



كما أن النيابة العامة الإسبانية، رفعت دعوى ضد الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو لاعب برشلونة، تتهمه فيها بالتهرب من دفع 1.5 مليون يورو نظير حقوقه الدعائية، لأنه لم يدرج في إقراره الضريبي لعامي 2011 و2012 الدخل الذي حققه من حقوقه الدعائية نظرا لأنه تنازل عن حقوقه الدعائية إلى شركة تقع في دولة تعتبر ملاذا ضريبيا، وأوضحت أن ماسكيرانو تهرب عام 2011 من دفع إجمالي 587 ألفا و822 يورو، وفي عام 2012 من مبلغ 968 ألفا و907 يورو.

بعد كل تلك القضايا بالتأكيد ستؤثر الضرائب على قوة الدوري الإسباني «اللا ليجا»، من خلال عدم جذب أنظار النجوم الكبيرة للانضمام لكبار الأندية الإسبانية، كما لن يقف الموضوع عند هذا الحد، بل سيؤثر ذلك على طلب العديد من النجوم في اللا ليجا بالرحيل، والدليل طلب رونالدو الرحيل بعد تقديم إليه الإتهام، وحدث ذلك أيضَا في مماطلة ميسي في التجديد مع برشلونة، وذلك لأن الضرائب في إسبانيا تتراوح نسبتها هناك بين 24.75% و48%.

يشار إلى أن مجلة «دير شبيجل» الألمانية الأسبوعية، نشرت تقاريرًا في ديسمبر الماضي، زعمت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تهرب من دفع "ضرائب مليونية" عبر تأسيس شركة في جزر العذراء بجمهورية أيرلندا، بحيث تمتلك الأخيرة حقوق إعلاناته مع الشركات وصوره في وسائل الإعلام. (طالع التفاصيل)