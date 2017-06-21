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اليوم.. سهرة رمضانية لفرقة سلطان العارفين ومعرض فنون بلدنا

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مصراوي Masrawy

اليوم.. سهرة رمضانية لفرقة سلطان العارفين ومعرض فنون بلدنا

10:31 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

اليوم.. سهرة رمضانية لفرقة سلطان العارفين ومعرض فنون بلدنا

فرقة سلطان العارفين

كتبت- نسمة فرج:

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالًا بشهر رمضان الكريم؛ حيث تقيم دار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية لفرقة سلطان العارفين بالمسرح المكشوف في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كما يتم تقديم معرض "فنون بلدنا" للفنون التراثية لمختلف محافظات ، ومعرض لمنتجات مركز الفسطاط للحرف التقليدية، ومعرض خط عربي بقصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وتنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورشة تعليم لغة انجليزية بمكتبة 15 مايو العامة، بالإضافة لندوة بعنوان "كيف تكتب بحثا" بمكتبة حلوان العامة، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً.​

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