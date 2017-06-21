ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة الدراجات البخارية في سوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، غموض تعدد بلاغات سرقة الدراجات البخارية "الموتوسيكلات " بحي الكوثر دائرة قسم الكوثر، وتبين أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يقيمون دائرة مركز أخميم.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء ارتكابها تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ضم كلًا من " نبيل. ح. ع، 20 عامًا"، عامل، و"محمد. ع. ج، 20 عامًا"، عامل ، و"صالح. م. ف"، و"متولي. م. م"، ويقيمون بدائرة مركز أخميم.

وجرى ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب العديد من حوادث السرقات بدوائر أقسام المدينة، وبإرشادهما ضبطت قوات الأمن 10 دراجات بخارية، مبلغ بسرقتها وعملائهما في تصريف تلك المسروقات.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال قسم الكوثر لسنة 2017.