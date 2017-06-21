ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات في السويس، استقبل اليوم الأربعاء، السفينة "مصر جاز"، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف في بيان إعلامي، أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن، هي "القاهرة" و"عمان" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 2278 راكبًا، و122 شاحنة و31 شاحنة عفش، كما تغادر مساء اليوم، أربع سفن وهي "القاهرة" و"مسرة" و"الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنهم 170 راكبًا و106 شاحنات بضائع و3 سيارات.

يأتي هذا بينما استقبل ميناء الغردقة، السفينة "الرياض"، وعلى متنها 10 ركاب، وسيارتين بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "الرياض"، وعلى متنها 1176 راكبًا و97 سيارة.

وفي السياق نفسه، يستعد ميناء "نويبع"، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينتين "كوين نفرتيتي"، و"سينا" وعلى متنهم 1061 راكبًا منهم 43 معتمرًا، وأتوبيس نقل معتمرين، و133 سيارة.