القبض على تاجر مخدرات بحيازته 180 لفافة هيروين في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة مطاي، شمال محافظة المنيا، القبض على "أبو شرويدة"، أحد أخطر تجار المخدرات في المنيا، أثناء توزيع كميات من الهيروين لعملائه في مراكز شمال المحافظة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من وحدة البحث الجنائي لمركز مطاي، بضبط "عبدالله. ر. س. م"، وشهرته "عبدالله أبو شرويدة، 24 عامًا"، عاطل، ومقيم بمركز مغاغة، أقصى شمال المحافظة، و بحيازته كمية من مخدر "الهيروين" أثناء توزيعها على عملائه في مراكز شمال محافظة المنيا.

وبتفتيش المتهم أمكن تحريز 180 لفافة تحوي مسحوق الهيروين، ومبلغ مالي قدره 2100 جنيه وهاتف محمول.

تحرر محضر برقم أحوال مركز مطاي، وتم تحريز المضبوطات، وبالكشف عن المتهم تبين سابق اتهامه في 16 قضية مخدرات وسرقات، ومقاومة سلطات وإحداث عاهة مستديمة.