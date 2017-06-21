إخماد حريق في 4 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أخمدت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد علاء الدين السعيد، اليوم الأربعاء، حريقًا نشب في 4 منازل وأحواش بناحية قرية السلماني، دائرة مركز البلينا، دون خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بوجود حريق بناحية السلماني دائرة المركز.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتبين نشوب الحريق في منزل ملك حشمت جاد الكريم محمد، وامتد لمنزل وحوشين مجاورين وجميعهم مكونين من طابق واحد، ومشيدين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالأخشاب وأفلاق النخيل.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وتمثلت التلفيات فـي نفوق 7 رؤوس ماشية. وبسؤال أصحاب المنازل والأحواش رجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري من منزل الأول

ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال المركز.