عطل كهربائي يتسبب في تأخر قطار عن موعده ساعتين و20 دقيقة بسوهاج
عطل كهربائي يتسبب في تأخر قطار عن موعده ساعتين و20 دقيقة بسوهاج
10:35 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
قطار
سوهاج – عمار عبد الواحد
تسبب عطل كهربائي بجرار قطار مميز، اليوم الأربعاء، بمحطة سكة حديد برديس الفرعية، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، في تأخره عن مواعيد الرحلة لمدة ساعتين و20 دقيقة.
وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة، بمحطة سكة حديد برديس الفرعية بتعطل القطار رقم 80 مميز "القاهرة – أسوان" برصيف المحطة.
وتبين من التحريات توقف القطار بسبب عطل كهربائي بالجرار، وسحب مسئولوا هيئة السكة الحديد القطار لخط التخزين، وضم الإمداد عقب ذلك، واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعتين و30 دقيقة.
لم ينتج عن ذلك أي تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 38 أحوال المركز.
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