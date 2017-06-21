مقتل عاملين في مشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قُتل عاملين متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب نزاع على قطعة أرض بالميراث، ناحية قرية آبار الوقف، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية أبار الوقف دائرة المركز.

وتبين من تحريات الأمن، التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والمقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم، أن المشاجرة بين كلًا من "طرف أول" "السيد فوزي هاشم، 42 عامًا"، عامل، زراعي وشقيقه "ماجد 32 عامًا"، عامل زراعي، و"طرف ثان" "أحمد قدري هاشم"، وشقيقيه جابر وهاشم، الطرفان أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية.

التحريات أكدت، وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب نزاع على قطعة أرض، آلت إليهما بالميراث أطلق على إثرها الطرف الثاني الأعيرة النارية تجاه الطرف الأول، ما أدى لوفاتهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية بالجسم.

ونقلت جثة المتوفين لمشرحة المستشفى المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 38 أحوال المركز.