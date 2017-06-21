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«عامر» يوضح حقيقة استبعاد «يحيي الدكروري» من عضوية البنك المركزي

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«عامر» يوضح حقيقة استبعاد «يحيي الدكروري» من عضوية البنك المركزي «عامر» يوضح حقيقة استبعاد «يحيي الدكروري» من عضوية البنك المركزي

التحرير

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نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ما تم تداوله عن استبعاد المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري من مجلس إدارة البنك المركزي. 
وبسؤال التحرير لعامر قال إن ذلك غير حقيقي ولم يتم تغيير أي من الأعضاء بالمجلس.

 وبالعودة إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي فإنه يضم في تشكيل مجلس إدارة البنك كل من طارق عامر محافظاً، وكل من جمال نجم نائب المحافظ، لبنى هلال نائب للمحافظ، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، كمال ابو الخير خبير مالي واقتصادي، ليلى الخواجة خبير اقتصادي، أحمد كوجك ممثل وزارة المالية، المستشار يحيي الدكروي خبيراً قانونياً وهو المنصب الذي يتولاه منذ عام 2001. 

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وكانت أنباء قد تردد عن استبعاد الدكروري على خلفية الحكم الذي أصدره ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. 
وللدكروري العديد من الاحكام القضائية الهامة خلال توليه رئاسة محكمة القضاء الإدارى أبرزها: 
- أصدر حكما نهائيا ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل 2013. 
- حكم بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة. 
كما تنحى الدكروري عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانونى للبنك المركزى، وأصدر حكما ببطلان قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسى للشؤن السياسية . 
 

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التحرير

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