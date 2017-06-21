3 نصائح ذهبية للعناية بالبشرة والشعر في الصيف

د ب أ:

يمثل فصل الصيف تحديا كبيرا للبشرة والشعر؛ حيث تتعرض البشرة والشعر لإجهاد كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية الضارة. ومن خلال العناية السليمة بالبشرة والشعر يمكن للمرأة الاستمتاع بأجواء الصيف المرحة من دون خسائر.

البشرة:

قال اختصاصي الأمراض الجلدية الألماني هانز بيتر شوبلراي إنه ينبغي تعديل نظام العناية اليومي بالبشرة خلال فصل الصيف، موضحا أن كريمات محاربة الشيخوخة الغنية مثلا قد تؤدي إلى انسداد غدد العرق الدقيقة، وبالتالي تشعر البشرة بالسخونة، مما يمهد الطريق لظهور الشوائب.

لذا فمن الأفضل استعمال منتجات العناية الخفيفة مثل سيروم أو كريم ذي قاعدة من الجل. وينطبق هذا بصفة خاصة على المرأة صاحبة البشرة العادية أو الدهنية.

المكياج:

ومن جانبه، أوصى فنان التجميل الألماني بيتر أرنهايم المرأة بعدم إجهاد البشرة في الصيف دون داع، ناصحا باستعمال كريمات العناية النهارية الخفيفة والمطفأة بدلا من كريم الأساس الثقيل، وذلك لإتاحة الفرصة للبشرة لتتنفس جيدا.

ولمواجهة المناطق اللامعة حول الجبين والأنف والذقن ينصح أرنهايم باستعمال بودرة خفيفة ومطفأة أيضا.

وبشكل عام، ينصح فنان التجميل الألماني المرأة بالتخلي عن المكياج قدر المستطاع خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه خلال ذروة الصيف يكفي تماما وضع ملمع شفاه والقليل من الماسكارا المقاومة للماء.

الشعر:

ينصح مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا بغسل الشعر جيدا بعد قضاء يوم طويل على الشاطئ أو على حمام السباحة بواسطة شامبو غني بمواد الترطيب، وذلك لتخليص الشعر من بقايا الكلور والماء المالح والرمل العالقة به؛ نظرا لأن الكلور والملح يسلبان الرطوبة من الشعر.

ولحماية أكبر قدر ممكن من الشعر من أشعة الشمس يوصي لارايا صاحبات الشعر الطويل باختيار تسريحة جدائل متهدلة. أما صاحبة الشعر القصير أو مَن تحب ترك شعرها الطويل ينسدل بحرية، فيمكنها استعمال اسبراي شعر مخصص للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وبعد العودة من العطلة ينبغي تطبيق ماسك عناية مكثف للشعر المجهد بفعل أشعة الشمس، مع مراعاة ترك الماسك في الشعر لبضع دقائق، كي يؤتي مفعوله المرجو.