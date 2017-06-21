وزير الزراعة: لا صحة لإنشاء كافتيريات ومحال تجارية بالمتحف الزراعي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفي الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نية الوزارة إنشاء ساحة انتظار للسيارات وكافتيريات ومحلات تجارية بالمتحف الزراعي المصري بالدقي،، لافتاً إلى أن المتحف واحد من أهم وأفخم المتاحف الزراعية في العالم، حيث يشهد على ريادة مصر في المجال الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة أن المتحف يشهد حالياً خطة للتطوير بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لأهميته التاريخية بالنسبة لمصر وحضارتها الزراعية، لافتاً إلى ان القيادة السياسية في مصر حريصة علىى انجاز عمليات التطوير في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على التراث الزراعي المصري، وتعريف العالم به.

وأشار البنا إلى أن خطة التطوير تشمل 8 مباني هي: متحف المقتنيات، والمتحف اليوناني الروماني الإسلامي، ومتحف المجموعات العلمية، ومتحف النبات، ومتحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحفف القطن، والبهو السوري، وقاعة السينما الملكية، فضلاً عن النافورة الايطالية، وإعادة تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.

شاهد أيضا

وأكد وزير الزراعة أن عمليات ترميم المباني تتم بالتنسيق مع وزارة الآثار، باعتبارها آثرية، لا يمكن المساس بقيمتها التاريخية، لافتاً إلى سيتم أيضاً عمل بانوراما جديدة للعرض المتحفي، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وإنذارات للحرائق.

وأشار البنا إلى أن المتحف الزراعي المصري، ينفرد عن متاحف العالم باقتناء مجموعة أثرية زراعية كاملة، بالإضافة إلى أنه يضم معروضات تجعله متحفاً فنياً هاما، كذلك يعتبر أول متحف زراعي في العالم، حيث تم افتتاحه عام 1938، حيث يضم 7 متاحف كبيرة، وتزيد مساحته عن 30 فداناً 125 ألف متر مربع، ويحوي آلاف المعروضات التي تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور.