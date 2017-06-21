فيديو| وزير التموين: زيادة الدعم بداية من يوليو المقبل

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، يحمل العديد من الرسائل الهامة للشعب، وهي رفع الوعي لدى المواطنين، واتباع سياسة الاحتواء، والابتعاد عن سياسة المسكنات في قضايا الدولة والمواطن.

وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» تقديم الإعلامية ريهام السهلي، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الطاقة، والمياه تم إقرارها منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وسيتم تنفيذ تطبيق زيادة الدعم، بداية من شهر يوليو المقبل، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لوضع السياسات لتطبيق هذا القرار.

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وأكد أن الرئيس السيسي، وجميع أجهزة الدولة، يسعون إلى تخفيف العبء على محدودي الدخل.