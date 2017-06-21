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أديب عن قرارات السيسي: زيادة حقيقية في دخل المواطن.. ولكن «سيظل يعاني»

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أديب عن قرارات السيسي: زيادة حقيقية في دخل المواطن.. ولكن «سيظل يعاني» أديب عن قرارات السيسي: زيادة حقيقية في دخل المواطن.. ولكن «سيظل يعاني»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح ، لـ«محدودي الدخل» في إفطار الأسرة المصرية، تجعل المواطن يشعر للمرة الأولى بزيادة الدخل منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»: «هذه المرة الأولى التي يشعر فيها المواطن بزيادة الدخل الحقيقي له من أول الإصلاح الاقتصادي، المواطن من أول الإجراءات ديه مكنش بيشعر بزيادة بل بنقصان».

وتابع: «الميزان اعتدل قليلًا اليوم، وهذه الإجراءات واضحة ومباشرة، زيادة مثلًا 140% في بطاقات ، وأكيد طبعًا المواطن مش هيتحول ويبقى زي المواطن السويسري، مثلًا، وهيفضل يعاني، ولكن نسبيًا هذه المعاناة تقل».

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وأكد أديب، أنه كلما نجح الإصلاح الاقتصادي كلما زادت الأموال في أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن التوفير الذي حدث بسبب إجراءات الإصلاح عاد الآن مرة أخرى للمواطن.

وأعلن الرئيس، إقرار علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا، كما أقر علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وقرر زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا لعدد 10 ملايين مواطن، ورفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا.

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التحرير

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