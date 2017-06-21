مصرع سائقين وإصابة ثالث في حادث سير بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي سائقان مصرعهما وأصيب ثالث بكسر في الفخذ الأيمن جراء تصادم وقع، اليوم الأربعاء، بين ثلاث سيارات على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالحادث.

وتبين للمقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز أخميم، وقوع الحادث بين السيارات أرقام (ي ف ج 2457 نقل) قيادة عصام عبد الحكم محمد (46 سنة)، مقيم دائرة مركز الفشن بمحافظة بني سويف، و(ص أ ب 7214 أجرة قنا) قيادة محمد عبد الهادي محمود (29 سنة)، مقيم دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، و(52196 أجرة سوهاج) قيادة حمدي أحمد أبو زيد (35 سنة)، مقيم بناحية الديابات دائرة مركز أخميم، وأن سبب الحادث التخطي الخاطئ للسيارتين الأولى والثانية.

نجم عن الحادث وفاة قائدي السيارتين الأولى والثانية، وإصابة أمير عبد الهادي محمود (24 سنة) يقيم بدائرة مركز دشنا في محافظة قنا، بكسر في الفخذ الأيمن، وهو من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفيي أخميم المركزي وسوهاج الجامعي، وحُرر بذلك المحضر رقم 15 أحوال المركز.