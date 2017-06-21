صورة وخبر: طفل وراء سياج في مخيم نازحين

طفل عراقي وراء حاجز (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

مع استمرار القتال الذي تشنه القوات العراقية ضد مسلحي "داعش" في الموصل تستمر معاناة النازحين في مخيم الخازر الذي يقع بين أربيل والموصل.

ويواصل النازحون من المدينة فرارهم إلى المخيم هربًا من القتال الدائر في الموصل، بينما تواصل الكويت تقديم مساعدات إنسانية إلى أهالي المخيم.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، صورة طفل وراء سياج في المخيم الذي تستمر فيه المعاناة، حيث ترصد الصورة وجه تبدو عليه الحيرة بينما تتشبث يداه بأسلاك السياج.

وتواجه القوات العراقية مقاومة شرسة من مسلحي "داعش" في المدينة القديمة، حيث تواصل تقدمها لاستعادة الموصل من التنظيم الذي يسيطر عليها منذ صيف عام 2014.