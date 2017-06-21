صورة وخبر: طفل وراء سياج في مخيم نازحين
صورة وخبر: طفل وراء سياج في مخيم نازحين
06:14 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
طفل عراقي وراء حاجز (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
مع استمرار القتال الذي تشنه القوات العراقية ضد مسلحي "داعش" في الموصل تستمر معاناة النازحين في مخيم الخازر الذي يقع بين أربيل والموصل.
ويواصل النازحون من المدينة فرارهم إلى المخيم هربًا من القتال الدائر في الموصل، بينما تواصل الكويت تقديم مساعدات إنسانية إلى أهالي المخيم.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، صورة طفل وراء سياج في المخيم الذي تستمر فيه المعاناة، حيث ترصد الصورة وجه تبدو عليه الحيرة بينما تتشبث يداه بأسلاك السياج.
وتواجه القوات العراقية مقاومة شرسة من مسلحي "داعش" في المدينة القديمة، حيث تواصل تقدمها لاستعادة الموصل من التنظيم الذي يسيطر عليها منذ صيف عام 2014.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العرب اليوم: تقدم القوات العراقية ومنع الإبل من العبور لقطر
-
التحالف الدولي: مقتل مفتي داعش في غارة نفذت في سوريا في 31 مايو الماضي
-
قصة 8 أطفال آباؤهم "داعشيون" وأمهاتهم سجينات
-
التحالف الدولي يعلن مقتل "المفتي الأكبر لداعش
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور- عمال بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب "اجازة العيد"أخبار
-
علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج: "كان ممكن أسجنه"فنون
-
بعدما قُتلت غدرا في أمريكا.. مصراوي يحاور والدة المصرية نبرا حسنينأخبار
-
لماذا انتحر موظف شركة التأمين داخل مكتبه؟أخبار
-
لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها لهفنون
-
ناقد فني عن أفلام العيد: "هنيدي" محظوظ و"رمضان" صاحب الأرقام الأعلىفنون