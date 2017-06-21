بـ 31 صوتًا من أصل 34 في هيئة البيعة.. محمد بن سلمان وليًا للعهد

القاهرة - وكالات:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليًا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

واختار 31 من أصل 43 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليًا للعهد. كما تضمن الأمر الملكي، بحسب وكالة "واس"، ما يلي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

كما أمر الملك سلمان بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

إلى ذلك، تم تعيين الاستاذ عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.