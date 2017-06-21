3 مصابين في انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، الثلاثاء، في انهيار شرفة منزل بشارع الجمهورية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم علاء سليم وكيل الفرع، والرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب فؤاد الفقي معاون المباحث، وأحمد عيسى نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وأشرف داود رئيس حى شمال.

تبينت من المعاينة إصابة الدكتور جمال عبد الرازق محمود (طبيب شرعي) بجروح في الساعدين الأيمن والأيسر والساق اليسرى، فضلاً عن كدمات بالرأس، واشتباه ارتجاج بالمخ، وكذا إصابة زوجته الدكتورة منال محمد عباس أباظة، مديرة المركز الطبي الحضري بمدينة دسوق، بإصابات متفرقة في الجسد، ونجلهما "ساهر" بجروح طفيفة، علاوة على تهشيم سيارتهم.

وأكد أحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن العقار المنهارة شرفته صادر للطابق الثالث به قرار إزالة رقم 90 لسنة 2017، وصب خرسانة للطابق الثاني، وترميمات كاملة للعقار، موضحًا أنه جرت الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لإزالة الشوائب الناتجة عن السقوط بمكان الواقعة، بعد فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

كما أشار إلى الاستعانة بالمهندس شريف ودن، متخصص بالإدارة الهندسية في الوحدة المحلية، لإجراء المعاينة المبدئية للعقار، الذي تبين أنه صالح للترميمات، وأن ما حدث من انهيار بإحدى شرفاته يعود إلى خطأ في تنفيذ عملية الإزالة من جانب المقاول، نافيًا وجود أي خطورة على العقارات المجاورة.