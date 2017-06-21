العرابي: الحكومة تعمل وكأنه لا يوجد برلمان يحاسبها

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إنه يعرف رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، من قبل دخوله البرلمان، وكان يرى بضرورة ترشح آخرين أمامه في انتخابات رئاسة المجلس، لافتًا إلى أنه لديه ميل شخصي لنواب أسوان لأنهم «محترمين».

وأضاف العرابي، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «النائب السابق محمد أنور السادات، سياسي منحك، وتربطه به علاقة قوية حتى الآن، وكان يفضل أن يكون إسقاط عضوية النائب من المواطنين الذين انتخبوه»، مشيرًا إلى أن ظروف إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة، كانت مختلفة عن «السادات».

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وأكد النائب البرلماني، أن «مجلس النوب يعمل وليس مغلوب على أمره، والحكومة تعمل وكأنه لا يوجد برلمان يحاسبها، لسه مش متعودين على وجود برلمان، والنواب لديهم حرص شديد على الحفاظ عليه، رغم أن البعض قال إن البرلمان سيحل بعد عام من انعقاده، ولكنه سيستمر».