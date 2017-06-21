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قتيلان و3 مصابين في هجوم مسلح شمالي بغداد

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مصراوي Masrawy

قتيلان و3 مصابين في هجوم مسلح شمالي بغداد

03:22 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

قتيلان و3 مصابين في هجوم مسلح شمالي بغداد

أرشيفية

تكريت - (د ب أ):
أعلن مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين بالعراق اليوم الأربعاء مقتل وإصابة خمسة أشخاص في هجوم مسلح، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على قرية شمال قضاء الشرقاط 280 كم شمالي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن "شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحان على مقهى يرتاده الشباب في قرية العيثة شمالي الشرقاط 110كم شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأكد المصدر أن "عناصر القوات الأمنية كثفت من انتشارها في المناطق القريبة بعد أن تمكن المسلحان من الفرار بعد تنفيذ الهجوم غير أن العناصر الأمنية تمكنت من قتل أحد المهاجمين والبحث جار عن الآخر".

ويسيطر عناصر تنظيم داعش على المنطقة الشرقية من الشرقاط وبعض المناطق جنوبها ويشنون هجمات منها على المدن والقصبات والقرى المحررة التي عاد سكانها إليها.

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