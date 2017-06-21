إطلالة حالية لا تناسب القصيرات.. ما هي؟

كتب - هشام عواض:

تنتشر موضة الملابس الفضفاضة خاصة مع قدوم الصيف، إلا أن هذه الموضة ليست جيدة ومناسبة للبعض من قصيرات القامة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية يانينا كاتارينا بوتش، إن الإطلالة الأكبر من المقاس "Oversize Look" الرائجة بقوة حاليًا لا تناسب المرأة ذات القوام النحيل والقامة القصيرة حيث تبدو المرأة معها كما لو كانت "مفقودة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونصحت "بوتش"، المرأة ذات القوام النحيل والقامة القصيرة بالابتعاد عن الإطلالة الأكبر من المقاس الكاملة.

وأشارت المستشارة إلى أنه يمكن استغلال التباين بين الواسع والضيق، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق بلوزة طويلة مع سروال جينز أو سروال قماشي ذي قصّة ضيقة.