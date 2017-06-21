أزمة في مطار القاهرة بعد تعطل أجهزة الحاسب الآلي بـ"الجوازات"

كتب - طه عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي، أزمة مساء الثلاثاء إثر تعطل أنظمة الحاسب الآلي التي تحتوى على بيانات الجوازات وقوائم المنع والترقب، واستمرت معاناة الركاب داخل الصالات، حيث رفضت مصلحة الجوازات وضع أي أختام على جوازات المسافرين.

وبحسب مراسل مصراوي، فإن الركاب نطموا مسيرة داخل الصالات مرددين هتافات: "عايزين نروح"، بسبب حالات التكدس والزحام.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، فإن رجال الجوازات فوجئوا بحدوث عطل مفاجئ في أنظمة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات، والتى تحتوي على بيانات الركاب خاصة قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والضبط وقوائم المطلوبين في قضايا، وتم على الفور إعلان حالة الطوارئ وسط العاملين واستدعاء عدد إضافي للمشاركة في سرعة إنهاء إجراءات جوازات الركاب في صالات السفر والوصول يدوياً.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنه "تم محاولة إصلاح العطل أكثر من مرة إلا أنه لم يستجب، مما تسبب في حالة من الاستياء بين الركاب داخل الصالات".