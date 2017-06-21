جمارك سفاجا تحبط 11 محاولة تهرب لبضائع متنوعة
جمارك سفاجا تحبط 11 محاولة تهرب لبضائع متنوعة
02:14 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
الغردقة - أ ش أ:
تمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة من ضبط 11 محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية المتنوعة المحظور استيرادها والشيش الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودي.
وبمعاينة الطرود، تبين وجود كمية من الملابس العسكرية المتنوعة ووجود كمية من شاشات التلفزيون 50بوصه و تم ضبط 30 هارد كمبيوتر مستعمل ومضى عليه أكثر من خمسه سنوات و15شيشة إلكترونيه بمستلزماتها وسبعة أجهزة تكييف وجهاز طبي للصدمات الكهربائية للقلب مستعمل وكمية من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المتنوعة والمستلزمات الطبية المتنوعة وبلغت التعويضات 226 ألف جنيه.
وقرر يحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 11 محضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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