شوط أول سلبي بين الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب محمد الخامس، بالدار البيضاء، في إطار الجولة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين للاستحواذ على الكرة، دون تهديد واضح من الفريقين وتحجيم رتم اللعب في وسط الملعب.

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في الدقيقة 43 استغل عمرو السولية خطأ دفاعي ومرر إلى عبد الله السعيد في الذي لم يستغل الفرصة بسبب التباطؤ في الاستحواذ على الكرة.