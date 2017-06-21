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بالفيديو.. مذيع «beIN» يهاجم «الأهلي والبدري» وجمعة يتجاهل الرد

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بالفيديو.. مذيع «beIN» يهاجم «الأهلي والبدري» وجمعة يتجاهل الرد بالفيديو.. مذيع «beIN» يهاجم «الأهلي والبدري» وجمعة يتجاهل الرد

التحرير

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هاجم معز بولحية مذيع قناة «bein sports» حسام البدري،المدير الفني للنادي الأهلي، بعد انسحابه من المؤتمر الصحفي بسبب تواجد قناة بين سبورت، قائلًا "لم تعد تحدث تلك التصرفات، ولا يمت ذلك للإحتراف بصلة، حسام البدري منع جماهير الأهلي في الاستماع إليه وذلك يعتبر قلة إحتراف".

وأيد يوسف شيبو، النجم المغربي السابق، موقف بولحية، قائلًا: ليس من المفترض أن يترك حسام البدري المؤتمر الصحفي بسبب تواجد القناة، من الممكن أن تعاقب "bein sports: الأهلي، هذه هي قرارات سياسية لا دخل للرياضة بها".

ولم يرد وائل جمعة لاعب النادي الأهلي والمحلل الرياضي في قنوات بين سبورت، على مهاجمة المذيع والضيف الأخر للبدري ومجلس إدارة الأهلي واكتفى بتأكيده أن امتناع البدري عن استكمال المؤتمر الصحفي في وجود قناة «بين سبورت»، هو تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة الأهلي بقيادة المهندس محمود طاهر.

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وواصل معز بولحيه هجومه تعليقًا على ما قاله جمعة قائلًا: "هذه قرارات ديكتاتورية عفى عليها الضهر..نذكر الجميع أن سمعة حسام البدري صنعتها استديوهات بين سبورت".

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التحرير

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