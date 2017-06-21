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العرب اليوم: تقدم القوات العراقية ومنع الإبل من العبور لقطر

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: تقدم القوات العراقية ومنع الإبل من العبور لقطر

01:28 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها تقدم القوات العراقية في الموصل واستمرار عزلة قطر، إضافة إلى انتصار القوات النظامية في استعادة مناطق في درعا.

1- "تطرد الإبل والأغنام القطرية"

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إعادة الآلاف من الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة اليوم (أ ف ب)

انضمت الإبل والأغنام القطرية لقائمة المتضررين من الأزمة الخليجية بين الدوحة وعدد من الدول الخليجية، إذ قررت المملكة العربية السعودية إعادة الآلاف من الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة، ضمن الإجراءات العقابية التي تتخذها ضد قطر

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2- القوات العراقية تتقدم في الموصل القديمة

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تقدم القوات العراقية في الموصل اليوم (أ ف ب)

تخوض القوات العراقية معارك ضارية مع تنظيم الدولة الإسلامية فيما بدأت بإنقاذ المدنيين في إطار هجومها الذي بدأته على آخر مواقع الجهاديين في المدينة القديمة بغرب الموصل.

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3- إسرائيل تبدأ أعمال بناء مستوطنة جديدة

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المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية (أ ف ب)

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بدء العمل في مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بينما يصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد لدفع محادثات السلام المتعثرة.

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4- التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا

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طائرة بدن طيار - أرشيفية (أ ف ب)

أسقطت طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طائرة بلا طيار إيرانية الصنع جنوبي سوريا، حسبما قال مسؤولون.

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5- القوات النظامية السورية تسيطر على غرب درعا

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قصف مدفعي للقوات النظامية السورية في درعا - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام نفذت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من السيطرة على تلة الثعيلية وكتيبة الدفاع الجوي المحاذية لها في غرب مدينة درعا.

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مصراوي Masrawy

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