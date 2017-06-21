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أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها

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مصراوي Masrawy

أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها

01:39 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

أمن الشرقية يستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها

الشرقية - فاطمة الديب:

استعادت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، الثلاثاء، سيارة مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز بلبيس، بعد ساعات من الاستيلاء عليها بالطريق الدائري الإقليمي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المدعو "علي. م. الـ" مُقيم بمحافظة كفر الشيخ، بتلقيه اتصالاً من "جابر. إ. خ" 45 سنة - سائق، مقيم بمحافظة شرم الشيخ، قائد السيارة خاصته رقم 65417 نقل كفر الشيخ "جامبو" حمراء اللون.

وأشار المُبلغ إلى أن قائد سيارته أخبره أنه حال سيره بالطريق الإقليمي تجاه محافظة الإسماعيلية، استوقفه مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ديبكس" بيضاء اللون، واستولوا على السيارة كرهًا عنه.

وبتفعيل جهاز التتبع الموجود بالسيارة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بناحية قرية "العدلية" بدائرة المركز، حوزة المتهم "حمادة. ف. م" 29 سنة - عاطل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "خالد. ح. م" 39 سنة، شقيق المتهم من الأم، و"عبدالله. م. ع" 22 سنة، و"هيثم. ح. ال" 27 سنة، و"أحمد. ط. ع" 29 سنة - عاطلين، تم ضبطهم وبحوزتهم "2 سلاح ناري (فرد خرطوش)، وطلقتين لذات العيار، و6 أسلحة بيضاء (3 سنجة، و3 خنجر)".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.​

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