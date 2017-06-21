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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

01:23 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تشديد العقوبات على روسيا ووفاة الطالب الأمريكي الذةى أفرجت عنه بيونج يانج، إضافة إلى استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية.

 

1- مقتل مشتبه به إثر تفجير في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

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الشرطة البلجيكية تضع حواجز حول موقع الانفجار في بروكسيل اليوم (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام رسمية في بلجيكا عن مقتل مشتبه به إثر وقوع تفجير في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل.

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2- وزيرة الدفاع الفرنسية تستقيل من منصبها

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وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار استقالتها من على خلفية التحقيق الجاري في وظائف وهمية بحزب "مودم" الوسطي.

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3- وفاة الطالب الأمريكي الذي تم إطلاق سراحه من

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الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن في كوريا الشمالية.

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4- باكستان تسقط طائرة بدون طيار إيرانية

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المتحدث باسم الجيش الباكستاني في اسلا أباد - أرشيفية (أ ف ب)

صرح مسئولون باكستانيون أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية في مقاطعة "بلوشستان" غرب البلاد.

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5- واشنطن تشدد العقوبات على روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ ف ب)

الرئيس الأمريكي دونالد في واشنطن اليوم (أ ف ب)

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا والانفصاليين في شرق أوكرانيا مشددة بذلك موقفها، في حين أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "محادثات جيدة للغاية" مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في البيت الأبيض.

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مصراوي Masrawy

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