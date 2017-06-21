إنقاذ سيدة وابنتها إثر اندلاع حريق بشقة في أكتوبر

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق بشقة سكنية بعقارات المستثمر بالحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وتبين أن الحريق اندلع بشقة بالطابق الخامس في العقار رقم 44، ونجح رجال الدفاع المدني في إنقاذ سيدة وابنتها كانتا داخل الشقة، دون وقوع إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.