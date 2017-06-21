برشلونة يضم نجم سانتوس البرازيلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن مصادر برازيلية أن نادي برشلونة الاسباني قد توصل لاتفاقًا رسميًا على التعاقد مع لوكاس ليما صانع ألعاب سانتوس البرازيلي في يناير.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا سينتهي عقده الحالي مع سانتوس في ديسمبر المقبل.، وسيتم انتقاله رسميا الى ملعب كامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتقول التقارير في البرازيل أن اللاعب قد وافق على توقيع عقد لمدة أربعة سنوات مع العملاق الإسباني وسوف يوقع رسميًا العقد في 1 يوليو.

شاهد أيضا

من ناحية أخرى كشفت تقارير بأن برشلونة تعاقد مع ليما بناءًا على توصية من مواطنه نيمار نجم «البلوجرانا» الحالي، والذي والده هو وكيل ليما في سانتوس.

يُذكر أن هناك أندية أوروبية كانت مهتمة بضم ليما مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ.