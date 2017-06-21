صحيفة: «كوستا» على بعد خطوة من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي

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اقترب مسؤولو نادي يوفتنتوس الإيطالي من ضم اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي يسعى النادي الإيطالي خلال فترة الصيف الحالي.

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وأكدت صحيفة «كيكر» الألمانية، على أن نادي بايرن حدد مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، فيما كان يرغب يوفنتوس في دفع مبلغ 35 مليون يورو، ليتم الاتفاق بعدها بشكل نهائي على مبلغ 40 مليون يورو.

وأشارت التقارير الإعلامية الإيطالية أن سبب المرونة في الموقف الألماني، هي الرغبة في بيع اللاعب سريعًا، لحسم صفقة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة.