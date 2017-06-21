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سموحة يخسر في الوقت القاتل.. ويصعب مشواره الإفريقي

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سموحة يخسر في الوقت القاتل.. ويصعب مشواره الإفريقي سموحة يخسر في الوقت القاتل.. ويصعب مشواره الإفريقي

التحرير

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خسر نادي سموحة من نظيره الهلال الأبيض السوداني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأبيض، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ظل التعادل السلبي يحكم مجريات اللقاء حتى الشوط الثاني، ليبادر أبو بكر سليمان، لاعب نادي الهلال ويتقدم لفريقه في الدقيقة 72 ولم تنتهي محاولات نادي سموحة السكندري وتعادل إسلام محارب لسموحة في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 94 تمكن نيلسون لادزاجلا، لاعب الفريق السوداني من إطلاق رصاصة الرحمة وتسجيل الهدف الثاني.

بهذه النتيجة يكون ترتيب المجموعة كالتالي:

هلال الأبيض السوداني سبع نقاط في الصدارة

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التحرير

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