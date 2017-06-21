10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها انتقاد الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادانة الرئاسة الفلسطينية لسياسة الاستيطان الاسرائيلية، إضافة إلى شعور الكريملين بالقلق إزاء التحركات الأمريكية فى سوريا

1- أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا

حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر (أ ف ب)

وجه حاكم ولاية كاليفورنيا السابق والممثل "الأمريكي-النمساوي" أرنولد شوارزنيجر مجددًا انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته تجاه البيئة.

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2- أبوالغيط: قبول عضوية إسرائيل بمجلس الأمن يضرب شرعيته

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط (أ ف ب)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن قبول عضوية إسرائيل في مجلس الأمن من شأنه ضرب شرعية هذا المجلس في الصميم، كما يعطي دفعة قوية لمعسكر التشدد وجماعات الاستيطان الإسرائيلية.

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3-بيسكوف: نشعر بالقلق الشديد إزاء تصرفات التحالف بقيادة واشنطن

المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (أ ف ب)

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على سؤال حول إسقاط الولايات المتحدة طائرة حربية سورية قرب الرقة: "إن الوضع المتعلق بخطوات التحالف في سوريا يثير قلقا كبيرا للغاية للكرمين".

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4- الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير (أ ف ب)

ساند الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جنود الجيش الألماني بشكل واضح خلال زيارته الرسمية إلى مقر قيادة عمليات الجيش في منطقة جلتوف بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية.

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5- لودريان للافروف: فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا في أوروبا.

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6- نبيل أبو ردينة: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود ترامب

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (أ ف ب)

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الاسرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".

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7- زعيم المعارضة التركية: حن حزب سيدافع عن الديموقراطية حتى النهاية

زعيم المعارضة التركية (أ ف ب)

اتهم زعيم المعارضة التركية الرئيس رجب طيب اردوغان بالتأثير على القضاء في اليوم السادس من مسيرته "من أجل العدالة".

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8- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: موقف السعودية يشعرنا بالاندهاش

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن دهشتها حيال فشل السعودية والدول المتحالفة معها في تقديم تفاصيل تبرر الحصار الذي فرضته على قطر.

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9- المدعي الاتحادي البلجيكي: نتعامل مع الانفجار كعمل إرهابي

المدعي الاتحادي البلجيكي (أ ف ب)

أعلن المدعي الاتحادي البلجيكي أنه يتم التعامل مع الانفجار بمحطة القطارات المركزية في بروكسل كحادث إرهابي.

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10- إيفانكا ترامب: نرسل الحب والصلوات إلى ضحايا مسجد فينسبري بارك

إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعربت إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

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